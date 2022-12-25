مصر تعزى جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة فى ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز

كتب: أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن خالص التعازي لجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في ضحايا حادث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوهانسبرج، مما أسفر عن عدد من القتلى وعشرات المصابين.

وأكدت مصر فى بيانها، على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع، معربةً عن مواساتها لأسر الضحايا، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن مسئولون في جنوب إفريقيا أمس السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولي مسال في بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقي مدينة "جوهانسبرج".

ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مسئولي خدمات الطوارئ قولهم إن الجزء العلوي من الشاحنة اصطدم بجسر منخفض؛ مما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار الذي أسفر عن تدمير العديد من المنازل والسيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قالت "تانيا كامبل" عمدة منطقة "إكورهوليني" التي يوجد بها بلدة "بوكسبورج" إنه سيتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.