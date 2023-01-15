مصرع فتاة غرقا فى مياه نهر النيل بمدينة رشيد

البحيرة- ناصر جودة

لقيت فتاة فى العقد الثانى من العمر مصرعها غرقا اليوم الأحد، فى مياه نهر النيل بمدينة رشيد بالبحيرة في ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول "أمل .ح. ع" 20 عاما وتعمل ممرضة جثة هامدة.

ووفقا للتحريات الأولية، أكد شهود الواقعة انزلاق قدم المجني عليها داخل مياة نهر النيل أثناء جلوسها على الكورنيش، وتم انتشال الجثة والتحفظ على الجثة بمستشفى رشيد المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

يذكر أن مركز إيتاى البارود بالبحيرة قد شهد مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع، وبالفحص تبين غرق "ح .ا.ر" سنتين داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.