مصرع عجوز صطدمها تروسيكل بمركز طهطا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت عجوز مصرعها إثر اصطدام تروسيكل بها بدائرة مركز طهطا، تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول "زهرة م ح ي" 65 سنة ربة منزل إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابة بـ"كسر مفتوح أعلى عظمة الساق اليسري"، وتوفيت حال تلقيها الإسعافات اللازمة .

وتبين أثناء سير والدته المذكورة بناحية دائرة المركز، اصطدم بها تروسيكل قيادة "إيهاب ع ا ا" حاصل على دبلوم تجارة ويقيم دائرة المركز، مما نتج عنه إصابتها ووفاتها .

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت فى وقت سابق مصرع سائق يبلغ من العمر 45 سنة مصرعه على إثر انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، تم الدفع بضباط إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره من على الطريق وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتى صرحت بدفن الجثة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم إنقلاب سيارة ومتوفى بالطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " نصف نقل " قيادة المدعو محمود ع م ع 45 سنة سائق ويقيم دائرة الأقصر إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.