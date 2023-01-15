اليوم السابع
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مديرية تعليم القاهرة توجه بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية أولًا بأول

الأحد، 15 يناير 2023 02:59 م
مديرية تعليم القاهرة توجه بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية أولًا بأول منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم القاهرة خلال الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم القاهرة، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم التوجيه بالالتزام بضوابط الامتحانات، وأن رئيس اللجنة مسئول مسئولية كاملة عن حسن سير العمل باللجنة وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة .

أسفر الاجتماع عن التوجيه بالعمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنطومة، وأن مدير المديرية يقدم الدعم لكل من يحتاجه، والتأكيد على التعاون مع رؤساء الكتترولات وتوفير احتياجات كل الكنترول من أدوات وغيره وتيسير مهمتهم، والإنتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة

 وكذلك سرعة إرسال النتيجة عقب الانتهاء منها، وتحرى الدقة فى رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية، والنظام وتحرى الدقة أثناء عملية التصحيح

وفى السياق تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى لطلاب الصف الثانى الثانوى، بمدرسة طبرى شيراتون الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بحضور يحيى حسين، مدير عام الإدارة. 

وأدى طلبة الصف الثانى الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة العربية فى الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهراً، داخل لجان مؤمَّنة، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً على سلامة الطلاب .
 
واطمأن مدير المديرية من الطلبة على مستوى الإمتحان، حيث أدى (206) طالب الإمتحان وتمكن عدد(203) طالب من الدخول على المنصة واستكمل باقى الطلبة الامتحان.

تعليم القاهرة

القاهرة

الامتحانات

امتحانات النقل

منيرة أسامة

مديرية تعليم القاهرة

امتحانات الشهادة الإعدادية



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