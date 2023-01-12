اليوم السابع
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10 تعليمات لضبط امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

الخميس، 12 يناير 2023 07:00 ص
10 تعليمات لضبط امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات صارمة للمديريات التعليمية لضبط امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

 

ـ وضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ.

 ـ الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

ـ عدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية. 

ـ الالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل.

ـ تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

ـ التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

ـ تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الاسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.

ـ امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى إلكترونية وأداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خارج منظومة التابلت قبل إجراء اختبارات المواد الدراسية الأساسية.

ـ طلاب المنازل أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو المدارس الغير مجهزة الخاصة والحكومية يتم امتحانهم ورقيًا فى نفس موعد الامتحان الإلكتروني.

ـ عقد اجتماعات مع مسئولى التطوير التكنولوجى على مستوى المديريات التعليمية لتحديد كافة الاستعدادات ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

ـ عقد امتحانات مواد الهوية القومية اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية بالنسبة للمدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة.


التربية والتعليم

ضوابط امتحانات النقل

ضوابط امتحانات صفوف النقل

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