10 تعليمات لضبط امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات صارمة للمديريات التعليمية لضبط امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

ـ وضع علامة مائية باسم الإدارة التعليمية على أوراق الأسئلة لتحديد المسئولية فى حال وقوع أى خطأ.

ـ الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية.

ـ عدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وتحويل المخالف لذلك للمسائلة القانونية.

ـ الالتزام بالإجراءات الوقائية التى من شأنها عدم السماح بتكرار الأخطاء أو الأحداث التى حدثت من قبل.

ـ تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

ـ التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وتناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان.

ـ تشديد المتابعة الأمنية على مراكز الاسئلة والتنسيق مع مديرية الأمن بكل محافظة.

ـ امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى إلكترونية وأداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خارج منظومة التابلت قبل إجراء اختبارات المواد الدراسية الأساسية.

ـ طلاب المنازل أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو المدارس الغير مجهزة الخاصة والحكومية يتم امتحانهم ورقيًا فى نفس موعد الامتحان الإلكتروني.

ـ عقد اجتماعات مع مسئولى التطوير التكنولوجى على مستوى المديريات التعليمية لتحديد كافة الاستعدادات ومعالجة أى مشكلات قد تطرأ بالمدارس خلال سير الامتحانات وإعداد تقارير بها.

ـ عقد امتحانات مواد الهوية القومية اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية بالنسبة للمدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة.