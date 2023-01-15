محافظ بورسعيد يوقع إتمام إجراءات التعاقد لبدء تفعيل عقد قرية "مرحبا"

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس طارق الفطايري رئيس مجلس إدارة قرية مرحبا، عقد إتمام إجراءات التعاقد وبدء تفعيل العقد، وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وأكد محافظ بورسعيد، أن قرية مرحبا من أكبر وأرقى القرى السياحية الموجودة في بورسعيد، وتُعد فخراً لكل مواطن بورسعيدي، مشيراً إلي أنه تم إسناد إدارة قرية مرحبا للشركة الحالية " شركة مرحبا المسئولة عن إدارة القرية لمدة 25 عام" بمقابل حق انتفاع 55 مليون جنيها بزيادة سنوية 10%، موجهاً بالعمل المستمر على الإرتقاء بالقرية وتطويرها لما تمثله من أهمية سياحية لمحافظة بورسعيد، وللحفاظ عليها كأفضل قرية ببورسعيد

ووجه رئيس مجلس إدارة قرية مرحبا الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكداً حرصه على تقديم أفضل خدمات سياحية بالقرية وتطويرها بما يتماشى مع الطفرة السياحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، منطقة ساحة مصر بنطاق حي الشرق، والتي أصبحت أحدث المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، والتي ظهرت خلال العديد من الاحتفالات التي شهدتها ساحة مصر وتوافد آلاف المواطنين للاستمتاع بالمنطقة والتقاط الصور التذكارية مع تمثال " أم الدنيا " الذي يتوسط الساحة، وتمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس.

والتقى محافظ بورسعيد خلال جولتة بعدد من رواد الساحة والاستماع إلى آرائهم في المكان الجديد الذي أصبح منطقة جذب لأبناء المحافظة وزوارها وكذلك الوفود السياحية