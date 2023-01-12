محافظ بورسعيد: إعادة بناء المواطن يُعد الهدف الرئيسى للدولة المصرية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن إعادة بناء المواطن يُعد الهدف الرئيسى للدولة المصرية، والذى سيساهم فى التنمية والتطوير بهذه الآونة.

وأضاف المحافظ، أن وعى المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع يهدف لتحقيق التنمية المستهدفة، لافتًا إلى أن المواطن يقع على عاتقه مسؤلية كبيرة للمشاركة فى إحداث التنمية بالدولة المصرية.

وأوضح "الغضبان"، أنه تم الإستعانة بأكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، للمشاركة فى خطط التنمية التى تشهدها بورسعيد، وتم اختيارهم وفقًا لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة وناجحة، مشيرًا إلى أن العناصر الشبابية كان لهم دور كبير فى نجاح المشروعات الكبرى التى شهدتها بورسعيد مؤخرا.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الدقة فى العمل والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين الأجهزة التنفيذية، وذلك للاستمرار فى تحقيق النجاح على أرض بورسعيد،

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل الغضبان، مع عدد من الأجهزة التنفيذية بالديوان العام والأحياء، فى إطار الإجتماعات الدورية لمتابعة سير ومستجدات العمل فى عدد من الملفات والموضوعات، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدى السكرتير العام، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، مديرى مديريات الخدمات ومديرى الإدارات بالديوان العام، وجميع العاملين بــ " المراكز التكنولوجيه بالمحافظه والاحياء، والعاملين بمركز التراخيص، التحول الرقمى، وشبكة معلومات المرافق والأملاك، حماية أملاك الدولة، المساحة، المشروعات، والمقاولين المسئولين عن المشروعات".

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور آخر تطورات العمل فى عدد من الموضوعات المتعلقة بالأحياء والديوان العام، مؤكدا أن الجهاز الإدارى شهد تطورًا غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة فى إطار التحول الرقمى الذى جرى بكافة المؤسسات والمجالات بمحافظة بورسعيد.

وناقش مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون لسرعة إنجاز العمل فى عدد من المشروعات الجارى تتفيذها، مؤكدًا على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.