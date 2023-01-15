محافظ المنوفية يكلف مدير مديرية الزراعة بالنزول ميدانيًا لفحص شكوى مواطن

كلف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعلى الفور، وكيل وزارة الزراعة، بالنزول بنفسه ميدانياً لفحص شكوى مواطن بناحية أشمون، حيث يتضرر من تعنت مسئولى الإدارة الزراعية فى عدم إنهاء إجراءات إحلال وتجديد منزله المبنى بالطوب اللبن والذى تعرض لسقوط أجزاء منه بسبب سقوط الأمطار مراعاة لظروفه الاجتماعية.

وفى لفتة إنسانية، قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لـ مواطنة من قرية مليج بشبين الكوم تعرض نجلها وزوجته لحادث أليم ويحتاج إلى إجراء فحوصات وتدخلات طبية وليس لديه مصدر دخل ثابت يساعده على تحمل تكاليف العلاج نظراً لظروفه الصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

فيما أحال محافظ المنوفية طلب مواطن إلى المستشار القانونى لفحص وإبداء الرأى حيال شكوى مواطن يتضرر من قيام الطرق بتحرير محضر ضده بشأن ترخيص إعلان للمحل الخاص به رغم قيامه بسداد رسوم الترخيص بالوحدة المحلية بأشمون والعرض عليه لاتخاذ اللازم، هذا ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالتواصل المباشر ودراسة المقترح المقدم من مواطن من كفر هلال بشأن تضرر أهالى القرية من نقل سوق الخضار إلى مكان آخر بالقرب من قرية كفر الشيخ طعيمة الأمر مما يحملهم مشقة وصعوبة الوصول إليه واتخاذ اللازم فوراً حفاظاً على مصلحة المواطنين.

فيما وجه المحافظ رئيس حى شرق شبين الكوم بإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم بشأن طلب مواطن يلتمس إعادة توصيل خدمة مياه الشرب لمنزله، وكذا تضمن اللقاء تكليف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن من ناحية كفر هلال ببركة السبع يتضرر من قيام رئيس الوحدة القروية بالتعنت ضده وتحرير محضر بيئة له بدون وجه حق، كما مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة واتخاذ اللازم بشأن عودة طلاب مدرسة الشهداء الاعدادية المهنية بنات من مدرسة الشهيد حمدى شعيب إلى مدرسة ميت شهالة الجديدة الملحقين عليها منذ سنوات وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة، ومشيراً إلى أنه لا مانع وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مؤكداً بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.