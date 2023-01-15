محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة عاجلة لشاب تعرض لحادث

المنوفية - محمد فتحى

كلف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وعلى الفور وكيل وزارة الزراعة بالنزول بنفسه ميدانياً لفحص شكوى مواطن بناحية أشمون يتضرر من تعنت مسئولى الإدارة الزراعية فى عدم إنهاء إجراءات إحلال وتجديد منزله المبنى بالطوب اللبن والذى تعرض لسقوط أجزاء منه بسبب سقوط الأمطار مراعاة لظروفه الاجتماعية.

وفى لفتة إنسانية، قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لـ مواطنة من قرية مليج بشبين الكوم تعرض نجلها وزوجته لحادث أليم ويحتاج إلى إجراء فحوصات وتدخلات طبية وليس لديه مصدر دخل ثابت يساعده على تحمل تكاليف العلاج نظراً لظروفه الصحية والإجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

فيما أحال محافظ المنوفية طلب مواطن إلى المستشار القانونى لفحص وإبداء الرأي حيال شكوى مواطن يتضرر من قيام الطرق بتحرير محضر ضده بشأن ترخيص إعلان للمحل الخاص به رغم قيامه بسداد رسوم الترخيص بالوحدة المحلية بأشمون والعرض عليه لإتخاذ اللازم ، هذا ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالتواصل المباشر ودراسة المقترح المقدم من مواطن من كفر هلال بشأن تضرر أهالي القرية من نقل سوق الخضار إلى مكان آخر بالقرب من قرية كفر الشيخ طعيمة الأمر مما يحملهم مشقة وصعوبة الوصول إليه وإتخاذ اللازم فوراً حفاظاً على مصلحة المواطنين.

فيما وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم بإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم بشأن طلب مواطن يلتمس إعادة توصيل خدمة مياه الشرب لمنزله ، وكذا تضمن اللقاء تكليف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالفحص والعرض عليه لإتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن من ناحية كفر هلال ببركة السبع يتضرر من قيام رئيس الوحدة القروية بالتعنت ضده وتحرير محضر بيئة له بدون وجه حق، كما مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة واتخاذ اللازم بشأن عودة طلاب مدرسة الشهداء الاعدادية المهنية بنات من مدرسة الشهيد حمدى شعيب إلى مدرسة ميت شهالة الجديدة الملحقين عليها منذ سنوات وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدرسة، ومشيراً إلى أنه لا مانع وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم ، مؤكداً بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.