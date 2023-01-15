اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 06:17 م
أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يتابع العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بعد تطويره بـ15 مليون جنيه

الأحد، 15 يناير 2023 04:48 م
محافظ الدقهلية يتابع العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بعد تطويره بـ15 مليون جنيه مصنع تدوير المخلفات الصلبة
فريق المحافظات

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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة سير العمل بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بالسنبلاوين والمقام على مساحة 7 أفدنة.

وتم تطوير المصنع بإنشاء بلاطات خرسانية فى منطقة المعالجة البيولوجية، وخزان أرضى وشبكات لتجميع سائل الرشيح ومعالجته بشكل بيئى آمن، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ سور حول المصنع بالكامل بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، ويستقبل المصنع المخلفات البلدية من مراكز السنبلاوين وميت غمر وتمى الامديد بشكل يومى فى حدود 300 إلى 400 طن مخلفات،  يتم تدوريها بالمصنع حيث تابع رئيس المركز العمليات التشغيلية التى تتم عبر المعدات والماكينات داخل المصنع.

وأكد رئيس المركز، ضرورة الاهتمام الدائم باعمال الصيانة الدورية والوقائية لضمان إستمرار عمل خطوط المصنع بكفاءة وعدم حدوث أعطال تؤثر على سير العمل بالموقع وذلك للاستفادة بكامل القدرة التشغيلية للمصنع.

الجدير بالذكر أنه بعد رفع كفاءة معدات المصنع واضافة خط جديد تصل الطاقة التصميمية للمصنع إلى 600 طن يومى من كافة المخلفات وإستيعاب الزيادة المستقبلية الناتجة عن زيادة السكان ومعدلات تولد القمامة والمخلفات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات البيئة والتخطيط والمالية، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن وفى اطار استمرار تفعيل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية.

 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

مقلب القمامة بالسنبلاوين

مصانع تدوير القمامة



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