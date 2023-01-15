محافظ الجيزة: عملى لا يزيد أهمية عن عمل عامل النظافة.. وتكريم الناس الشغالة ضرورة

كتبت - مرام محمد

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم، 30 عاملا وعاملة من العاملين بالخدمات المعاونة والفنين والسائقين المتميزين بالجهاز التنفيذى بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل وإدارات ديوان عام المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومديرية الموارد المائية والرى وأهداهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا وعرفانا بدورهم وتميزهم فى عملهم. وقال محافظ الجيزة، فى كلمة له خلال الاحتفالية: "العمل قيمة كبيرة ومهمة جدا وكل واحد فينا مسؤول فى مكانه.. أنا هكرم النهاردة الناس اللى بتشقى وبتتعب وبتأدى عملها وتشتغل على الأرض، متابعا: أنا شخصيًا مؤمن تمامًا، أن عملى لا يزيد أهمية عن عمل عامل النظافة اللى فى الشارع اللى بيأدى عمله بإخلاص وأمانة.. مفيش عمل مالوش أهمية، ولازم نكرم الناس اللى بتشتغل على الأرض".

وأكد المحافظ خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة، أن التكريم لكل أيد عاملة، تقديراً للدور البارز الذي يقوم به العمال، مع التأكيد على أن نجاح منظومة العمل ليس فردياً مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية، مثمنا دور العمال الداعم والذى لا ينكره أحد ليس في المجال الخدمي فقط ولكن أيضا في مساعدة كل قيادى على أداء مهامه في الإعداد والتنفيذ والدفع بإنجازات العمل.

وبعث محافظ الجيزة، بالشكر لكل عامل يجتهد لأداء عمله بأى من مواقع العمل بالمحافظة، مؤكداً علي قيمه العمل وأهميته وأن كافة قيادات الدولة تعمل ليل نهار لتحقيق التنمية من أجل هدف واحد وهو رفعة الوطن.

وعبر محافظ الجيزة، عن سعادته بتكريم العمال المتميزين، مشيراً إلى أنه يجب علينا جميعا أن نؤدي عملنا على أكمل وجه، وكل فرد منا في موقعه هو مسئول وسوف نحاسب عليه أمام الله.

وحث اللواء أحمد راشد، العمال المكرمين على الاستمرار فى التميز وزيادة قدراتهم ومهارتهم فى العمل وإرشاد زملائهم وأبناءهم فى مختلف أجهزة المحافظة للحذو مثلهم.

وبعث محافظ الجيزة، برسالة لجميع العاملين بأجهزة المحافظة، حثهم خلالها على الاجتهاد والعمل والتفانى لنيل ما ناله زملائكم من تكريم وللترقى أيضاً لأعلى المناصب بمختلف المجالات داخل المحافظة، فى إطار النهج الجديد الذى تنتهجه الدولة من تمكين للكفاءات دون حد أقصى أو أدنى للعمر فقد أصبح معيار الإختيار الكفاءة والإخلاص والتفانى دون غيرهم، لافتا بأن المحافظة لا تدخر جهدا في تكريم المميزين بصفة دورية لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

ومن جانبهم عبر المكرمين عن بالغ سعادتهم بتكريم محافظ الجيزة لهم وتقدير جهودهم مؤكدين على مواصله تأدية واجبهم على أكمل وجه، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.