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محافظ الجيزة يكرم 30 عاملا متميزا بالأحياء والمراكز والمدن.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 11:49 ص
محافظ الجيزة يكرم 30 عاملا متميزا بالأحياء والمراكز والمدن.. صور محافظ الجيزة يكرم 30 عاملا متميزا بالأحياء
كتبت - مرام محمد

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نظمت محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم 30 عاملأ وعاملة من المتميزين فى عملهم بالأحياء والمراكز والمدن والديوان العام؛ تقديراً لاجتهادهم وتحفيزهم على أداء عملهم.
 
وشهدت الاحتفالية تسليم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مكافأة مالية وشهادات تقدير للمتميزين من العاملين، وذلك بحضور العديد من أعضاء الجهاز التنفيذي.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات  على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أشاد بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التى يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المحافظة تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطنى الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.
 
وأكد محافظ الجيزة، أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.
 
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