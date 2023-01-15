محافظ الجيزة: المحافظة تقيم أكثر من 900 منفذ ثابت ومتحرك توفر السلع بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن المحافظة تضم أكثر من 900 منفذ متنوع ما بين ثابت ومتحرك تغطى كافة قطاعات المحافظة؛ بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من معارض و منافذ السلع المخفضة بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاءت تصريحات المحافظ على هامش احتفالية المحافظة لتكريم 30 عاملا وعاملة من المتميزين فى عملهم بالأحياء والمراكز والمدن والديوان العام؛ تقديراً لاجتهادهم وتحفيزهم على أداء عملهم.

وشهدت الاحتفالية تسليم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مكافأة مالية وشهادات تقدير للمتميزين من العاملين، وذلك بحضور العديد من أعضاء الجهاز التنفيذي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.