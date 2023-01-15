محافظ أسيوط يلتقى مسئولى منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة سير العمل

أسيوط -هيثم البدرى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي منظومة المتغيرات المكانية بمراكز وأحياء المحافظة لمتابعة سير العمل وتكثيف الجهود للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وإزالتها في مهدها تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير ومنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومحمد الأمير مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس عدنان أسامة مسئول متغيرات بالوحدة المركزية ومسئولي منظومة التقنين بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف في رصد أية تعديات في مهدها بالتنسيق مع المساحة العسكرية وربط المنظومة مع كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية لسرعة تنفيذ قرارات الازالة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

وأكد محافظ أسيوط، على محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية موجهًا مسئولي المنظومة باليقظة الدائمة والنزول الميداني لرصد أية متغيرات في حينها بالتنسيق المستمر مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها والرد الفوري على جميع الملاحظات.

كما وجه المحافظ مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء بضرورة الإخطار الفوري لرؤساء المدن ومديرية الزراعة والري وكافة جهات الولاية بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الأراضي الزراعة أو حرم الري مع إعداد تقرير يومي بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلي التقرير الأسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها لتحقيق المستهدفات المطلوبة ومنع أية تعديات جديدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية للتأكد من عدم وجود هذه المخالفات مرة أخرى وتنسيق عمل لجان مجالس المدن وأن تتطابق المتغيرات التي يتم رصدها بمختلف الجهات.

وأشارت فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية، إلي أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية إلتقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل 24 ساعة والواردة من إدارة المساحة العسكرية يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها، بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة، لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.