محافظ الدقهلية يتابع أعمال اللجان الخماسية والتصدي للبناء المخالف بالمحافظة‎‎

الدقهلية: محمد الحبشي

اطلع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية ودكرنس وحى غرب المنصورة لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدى على الأرض الزراعية.

حيث شهد مركز ومدينة المطرية، متابعة اعمال تنفيذ إزالة تعدى فى المهد على أرض أملاك دولة ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير على مساحه 100 متر مربع بمنطقة الجسر الواقى بمدينة المطرية، وازالة تعدى على مساحة 50 متر مربع بذات المنطقة، وازاله تعدى على مساحة 70 مترا مربعا بالمدينة وتمت الإزالة كليا حتى سطح الارض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ومدينة دكرنس متابعه تنفيذ أعمال إزالة سور من البلوك الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة الثمانية على مساحة 100مترمربع، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا للقانون حيال المخالفة.

وشهد نطاق حى غرب المنصورة، متابعة تنفيذ حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها والتى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها، وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وازالة سقف الدور الثامن العلوى لعقار مخالف بمنطقة شارع الشهيد ممدوح سرحان، من شارع الثانوية لتجاوز نسبة 25% خدمات بالتنسيق مع الشرطة وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل اجهزتها تعمل للتتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



إزاله بناء مخالف للقانون



اعمال ازاله بناء مخالف



اعمال ازاله سور بلوك ابيض مخالف



أعمال هدم سقف خرساني مخالف



التعدي علي الأراضي والبناء المخالف



تنفيذ اعمال ازاله لسقف خرساني مخالف



تنفيذ حمله ازاله للبناء المخالف



جانب من اعمال ازاله سقف مخالف



جانب من اعمال الازاله لبناء مخالف