محافظ أسيوط يشدد على تكثيف الحملات المفاجئة لرصد أي خلل أو إهمال وردع المخالفين

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف حملات المتابعة الميدانية والفعلية لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، وتنفيذ حملات مفاجئة ودورية على كافة القطاعات، لرصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل وتحقيق الانضباط الإداري وردع المخالفين والخارجين عن القانون، موضحاً أن من حق المواطن أن يحصل على خدمة جيدة وطبيعية في القطاعات المختلفة، جاء ذلك خلال لقاءه محمد الأمير مدير إدارة المتابعة الميدانية الجديد بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن اليومية ومراعاة الصالح العام والإبلاغ الفوري عن أي مشاكل يتم التعامل معها والعمل علي حلها بصورة عاجلة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين وعمل معاينة على الطبيعة موجهًا بأهمية العمل بروح الفريق ونزول جميع العاملين بالمتابعة الميدانية بالحملات على المديريات والإدارات المختلفة، فضلاً عن الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية والتأكيد على إلتزام العاملين بهذه القطاعات ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف وأعمال الصيانة والنظافة ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم تقرير مفصل ودوري يتضمن ايجابيات وسلبيات القطاعات المختلفة التي يتم رصدها خلال الحملات الدورية والمفاجئة على هذه المديريات والمؤسسات الخدمية المختلفة بهدف تحقيق الإرتقاء في معدلات الأداء الإداري.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 122 لسنة 2023 بندب محمد فؤاد الأمير أخصائي علاقات عامة أول (ب) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالديوان العام للعمل مديرا لإدارة المتابعة الميدانية لحين شغل الوظيفة قانونًا.