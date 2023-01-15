محافظ أسيوط يزور مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمستشفى الجامعي.. صور

وإطمئن المحافظ ورئيس الجامعة على الحالة الصحية لعدد 13 حالة من المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والتقى بأسر المصابين للاستماع إلى طلباتهم مقدمًا لهم المساعدات المالية العاجلة كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي عن طريق فريق التضامن الاجتماعي والمستشفيات الجامعية وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وأكدت الدكتورة مها غانم حرصها ومتابعتها المستمرة من خلال زيارتها وتقارير الحالة الصحية للمصابين وذلك منذ الدقائق الأولى لوصولهم إلى المستشفى الجامعي اليوم والذين أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل خلال توجههم للعمل في أحد الزراعات مشيرة إلى اطمئنانها خلال تفقدها للمستشفى على تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لإنقاذ الحالات المصابة وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم من عنايات مركزة وإجراء التدخلات الجراحية بشكل عاجل لإنقاذهم وتماثلهم للشفاء.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى الايمان العام للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد 12 مصاب تم حجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وخروج 3 أشخاص تحسنت حالتهم الصحية والتقى مدير المستشفى واستمع إلى تقرير مفصل عن حالة الأطفال المصابين والرعاية والخدمة الطبية المقدمة لهم.

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى بالإضافة إلى صرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفيين.

كما نعى محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الغربي بحري منفلوط وعلى الفور تم توجيه عدد 15 سيارة اسعاف والحماية المدنية والمرور إلى مكان الحادث وتم نقل عدد 25 مصاب إلى المستشفى الجامعي ومستشفى الايمان العام ونقل 3 جثث (1 إلى مستشفى الايمان العام و2 إلى مستشفى أسيوط الجامعي) وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق.