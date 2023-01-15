اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والصين فى مقر الوزارة

الأحد، 15 يناير 2023 11:44 ص
مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والصين فى مقر الوزارة مباحثات بين وزير خارجية الصين ومصر
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجري وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني، تشين جانغ، ضمن جولته الأفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء. 
 
وتشمل جولة وزير الخارجية الصيني لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، ولقاء مع الأمين العام للجامعة العربية.
 
وهذه الزيارة هيّ الأولى التي يجريها وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانغ، منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في حين أنه العام الـ33 على التوالي الذي تكون فيه إفريقيا المقصد لأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية الصين الجدد.
 
ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الصيني جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير سامح شكري، تتناول تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، إضافة لملف العلاقات الثنائية بين بكين والقاهرة، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك. 
 
كما يلتقي جانغ، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة؛ لبحث العلاقات العربية الصينية، والتطورات الإقليمية والدولية بالمنطقة.
 
وتعد زيارة جانغ هي الثالثة لوزير خارجية صيني إلى مصر ومقر جامعة الدول العربية خلال أربع سنوات، مما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها العلاقات الصينية - المصرية والعلاقات الصينية - العربية في الدبلوماسية الصينية والزخم لتنميتهما في السنوات الأخيرة.
 
 
 

وزير الخارجية

سامح شكري

وزير خارجيه الصين

العلاقات بين مصر والصين

زياره وزير خارجيه الصين لمصر

اخبار الصين



الموضوعات المتعلقة

بيان مصرى سعودى مشترك يؤكد دعم المملكة للأمن المائى لمصر.. القاهرة والرياض تؤكدان ضرورة خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.. إدانة لمحاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة فى الخليج العربى

الخميس، 12 يناير 2023 04:01 م

الثراء السريع يدفع الليبيين للإقامة أسابيع في الصحراء لاصطياد صقور نادرة

السبت، 14 يناير 2023 09:14 ص

مؤتمر صحفى مشترك غدا بين وزيرى خارجية مصر والصين

السبت، 14 يناير 2023 09:29 ص

وزير الخارجية يستقبل نظيره الصينى.. ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 11:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة