لماذا تعاني من آلام المفاصل في الشتاء؟.. اعرف كيفية التعامل معها

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تؤدي موجة البرد إلى ارتفاع في نزلات البرد والسعال، وكذلك آلام المفاصل عادةً ما تؤثر آلام المفاصل وآلامها على كبار السن أو الرياضيين أو المصابين بالتهاب المفاصل ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من آلام المفاصل فقط في فصل الشتاء، مما يصعب إدارته يرجع هذا الألم في الغالب إلى التغير في الطقس وليس بسبب الكدمات أو الأذى الجسدي، في هذا التقرير نتعرف على سبب تعرضك لآلام المفاصل في الشتاء.

أسباب آلام المفاصل في الشتاء



يمكن أن تؤدي درجة الحرارة المنخفضة إلى تقلصات العضلات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تصلب العضلات وآلام المفاصل.

يمكن أن يؤدي تقليل التعرض لأشعة الشمس أيضًا إلى تقليل مستويات فيتامين د في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة خطر تلف العظام والمفاصل.

سبب آخر لزيادة آلام المفاصل عندما يكون الجو باردًا بالخارج هو صعوبة انتقال الدم إلى أطرافنا مثل أصابع القدمين وأصابع اليد.

إذا كنت تعاني من آلام في المفاصل وعدم الراحة، يُنصح بمراجعة طبيبك. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم:

تمرن بانتظام



يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في تحسين الدورة الدموية في جسمك كما ستعمل على تحريك أجزاء جسمك، مما قد يساعد في التخلص من الألم الناتج عن الجلوس لفترة طويلة في البرد. تأكد من أنك تستثمر وقتًا أطول في تمارين الإحماء ولا تمارس تمرينًا عالي التأثير إذا كنت تعاني من أي ألم.

حافظ على تدفئة نفسك



اجعل نفسك دافئًا ودافئًا كلما أمكن ذلك إذا كنت بالداخل ، يمكنك استخدام السخانات لتنظيم درجة الحرارة داخل المنزل. إذا كنت تنطلق للخارج ، فتأكد من أنك غطيت نفسك جيدًا بطبقات من الملابس الدافئة ، إلى جانب القبعات والقفازات والأوشحة.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بأوميجا 3



يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل التهاب المفاصل ، مما قد يساعد أيضًا في تقليل الألم الذي تعاني منه. لذلك ، للتحكم في آلام المفاصل خلال فصل الشتاء ، تناول أطعمة مثل السلمون والجوز وبذور الكتان والأفوكادو.

حافظ على رطوبتك



يقل الاستهلاك الإجمالي للمياه بالنسبة لمعظم الناس خلال فصل الشتاء ، حيث قد لا يشعرون بالعطش كما هو الحال في حرارة الصيف ومع ذلك ، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ، مما يزيد من الألم والإرهاق. يمكنك أيضًا شرب الماء الفاتر حتى تتمكن من مواكبة إجمالي استهلاكك للمياه. يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بانتظام أيضًا على شرب المزيد من الماء.