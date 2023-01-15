لجنة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بمراكز الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن مواصلة عمل لجان المديرية فى تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فى أسواق المواشي بمدن إسنا وأرمنت ومنطقة الحبيل بمدينة البياضية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، على استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، حيث تشكلت عدة لجان طبية بيطرية، شملت اللجنة الطبية البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، واللجنة الطبية البيطرية الثانية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس وحدة أرمنت البيطرية ومشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت المقام فى منطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت المقام فى منطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أن اللجنة الثالثة تشكلت بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور دندراوى منصور الطبيب بإدارة إسنا البيطرية، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، حيث تم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، وقامت اللجان الثلاثة بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالأسواق الثلاثة، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلاً عن توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأسواق



عمليات تحصين المواشي فى أسواق الأقصر



لجان من الطب البيطرى تحصن الماشية بالأسواق