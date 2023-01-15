كيف يتحرك الذهب فى مصر الأسبوع المقبل.. توقعات حركة السوق

كتب إسلام سعيد

يبدو أن هناك تطورات كبيرة في سعر الذهب عالميا ومحلياً خلال الأسبوع المقبل بعد تسجيل الذهب مستويات مرتفعة 1895 دولارا للأونصة في البورصة العالمية، وكذلك تحركات الأسعار في السوق المصري لمستويات 1850 جنيها للجرام.

وقال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب ، إنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل القريب للذهب في سوق مصر، مشيرا إلى أن سعر الذهب في الأسواق هذا الأسبوع سيكون مرتبطا بشكل مباشر بسعر الدولار في السوق المصرفي، فأي ارتفاع في الدولار سيقابله ارتفاع في الذهب.

كشفت في تقرير gold Bullion، أن أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر الخميس 12 يناير 2023، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاع 1.22% إلى 1899.45 دولار خلال تداولات يوم الخميس، ويستمر تداول المعدن الثمين فوق مستوى الدعم البالغ 1880 دولار أمريكي وتظل الأسعار في مسارها الصاعد مع استمرار تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وأرجع التقرير ، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي هبوط التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 على تراجع، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر انخفاض شهري له منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات، بنسبة 0.1% لهذا الشهر، تماشيا مع تقديرات المحللين، وهذا يعادل أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أبريل 2020.

وتابع أن الأسواق تراقب تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث يكافح المسؤولون ضد التضخم الذي كان في ذروته الأعلى منذ 41 عاما، بدعم من مشاكل سلسلة التوريد، والحرب في أوكرانيا، وتريليونات التحفيز المالي والنقدي التي ساهمت في ارتفاع الأسعار.

وأشارت gold Bullion، أن الهدوء في التضخم الذي يفتح الباب أمام توقعات خفض الفائدة ومن ثم تأثر الذهب وحصل على المزيد من الدعم وارتفاع أسعاره لهذه المستويات.

واختتم التقرير أنه رغم تصرحت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أنها تميل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي، إلا أن السوق العالمي للذهب حقق هذه الارتفاعات في الأسعار.

وقال كبير مسؤولى الاستثمار لدى Swiss Asia Capital أن سعر الذهب قد يقفز فى 2023 إلى 4000 دولار للأونصة، وقال كينر، أن زيادة معدلات الفائدة والمخاوف المتعلقة بالركود تبقى على تقلبات السوق، مما قد يدفع سعر الذهب عند مستوى يتراوح ما بين 2500 دولار و4 آلاف دولار للأونصة فى وقت ما العام المقبل.

وأضاف فى تصريحات نقلتها وكالات الانباء العالمية: هناك فرصة جيدة لأن يشهد سوق الذهب تحركاً كبيراً، فالسوق لن يشهد مجرد ارتفاع بنحو 10% أو 20% لكنه سيحقق ارتفاعات جديدة حقاً وتوقع أن تشهد العديد من الاقتصادات ركوداً بسيطاً فى الربع الأول من 2023 مما قد يدفع البنوك المركزية لإبطاء وتيرة التشديد النقدى ويجعل الذهب أكثر جاذبية، كما شدد على مسألة أن المعدن الأصفر هو الأصل الوحيد الذى يمتلكه كل بنك مركزي.

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 400 طن من الذهب فى الربع الثالث من العام 2022 وهو أكثر من ضعف المشتريات القياسية التى سجلتها البنوك فى نفس الفترة من 2018 عند 241 طنا.