كوريا الجنوبية: الرئس الفرنسى يأمل فى زيارة مبكرة إلى سول

أ.ش.أ

قال السفير الكوري الجنوبي في باريس "تشوي جيه- تشول"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن أمله في زيارة كوريا الجنوبية في أقرب وقت لإجراء محادثات مع رئيس البلاد "يون سيوك يول".

وأضاف "تشوي" - في تصريح عقب تقديمه أوراق اعتماده إلى ماكرون في قصر الإليزيه، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأحد - إن الرئيس الفرنسي قال له إنه يأمل في زيارة كوريا الجنوبية في أقرب وقت لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين سول وباريس.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد دعا ماكرون إلى البلاد خلال محادثاتهما في يونيو على هامش قمة مدريد 2022 للدول الأعضاء والشريكة في منظمة حلف شمال الأطلسي.

ولم يقم أي رئيس فرنسي بزيارة كوريا الجنوبية منذ ما يقرب من ثماني سنوات، حيث قام في نوفمبر 2015 الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند بزيارة دولة لحضور قمة مع رئيسة كوريا الجنوبية آنذاك "بارك كون هي".

وزار ماكرون كوريا الجنوبية في نوفمبر 2014 لعقد اجتماع وزاري أثناء عمله كوزير للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقمية تحت إدارة هولاند.

وعين يون تشوي سفيرا لفرنسا الشهر الماضي. وكان قد عمل سابقًا سفيراً لدي المغرب والدنمارك وكبير مبعوثي شؤون تغير المناخ.