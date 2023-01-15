قافلة طبية بالتعاون مع الأزهر لمدة 4 أيام فى بلصفورة وشطورة بسوهاج.. صور

سوهاج عمرو خلف

واصلت القافلة الطبية التى ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع محافظة سوهاج، ومديرية الشئون الصحية، تقديم خدماتها للمواطنين بقرية بلصفورة مركز سوهاج لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أعمالها أمس السبت بالوحدة الصحية بقرية " بلصفورة " ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن، وتقديم العلاج لهم بالمجان، وتقوم اليوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية بمستشفى سوهاج العام، كما توجه القافلة خدماتها غدا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء إلى قرية " شطورة " مركز طهطا، حيث توقع القافلة الكشف الطبي وتجري التحاليل والفحوصات وكذلك إجراء العمليات الجراحية و توزيع الأدوية بالمجان.

وأعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تقديره للقائمين على القافلة، وجهود الأزهر الشريف المجتمعية الداعمة لأهالي المحافظة، خاصة في المجال الصحي، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية؛ للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أهداف القافلة في تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم لأنشطة الأزهر بالمحافظة، مشيرا إلى أن قوافل الأزهر تحظى بأهمية كبيرة وتخفف الكثير عن كاهل المواطنين، خاصة في وصولها إلى القرى والنجوع وتقديم خدمات متكاملة من كشف وتحاليل وعمليات وتوزيع أدوية، لافتا إلى الإقبال الكثيف التي تحظى به قوافل الأزهر لما تقدمه من خدمات مجانية للمواطنين، وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن خلال اليوم الأول للقافلة بقرية بلصفورة، في مختلف التخصصات " الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير"، كما تم التنسيق مع الصحة ومستشفى سوهاج العام لبدء إجراء العمليات الجراحية اليوم الأحد.