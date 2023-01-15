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أكد قائد الجيش الهندى، الجنرال مانوج باندى، أن بلاده تحتفظ بوضع دفاعى قوى وأنها مستعدة لما وصفه بـ "أي طوارئ" بطول الحدود الفعلية الهندية الصينية المعروفة بـ "خط السيطرة الفعلية".

وقال باندي - في خطاب ألقاه خلال المناسبة السنوية لعيد القوات المسلحة بمدينة /بنجالور/ في ولاية /ولاية كارناتاكا/ جنوبي البلاد أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الأحد/ - إن الوضع في المناطق الحدودية الشمالية طبيعي، مؤكدا أنه تم اتخاذ خطوات ضرورية للحفاظ على السلام.

وأضاف باندي أن الجيش واجه بحزم تحديات تتعلق بالأمن على مدار العام الماضي وعمل على ضمان أمن الحدود، لافتَا إلى أن "الجيش أيضًا عزز من استعداداته من أجل الحروب المستقبلية"، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، انتخبت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، دولة الهند رئيسا للدورة الحالية 13 للجمعية خلفا لدولة السلفادور.

وشهدت أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" التى بدأت أعمالها أمس فى العاصمة الإماراتية بأبوظبي، تسلم شيرى راج كومار سينج، وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندى لرئاسة الدورة الجديدة، كما تم انتخاب كل من دول إندونيسيا، بلجيكا، زيمبابوى ودولة سانت فنسنت وجزر جرينادين كنواب لرئيس الجمعية.

وتضم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، فى عضويتها 168 دولة، وشهدت أعمال الجمعية العامة بأبوظبى حضور أكثر من 90 وزيرا ومشاركة أكثر من 1800 شخصية عالمية ما بين قادة ومسئولين حكوميين وممثلى منظمات وجهات دولية وخاصة.

ومن جانبه، قال راج كومار سينج، وزير الدولة الهندى للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن دعم خطط التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس مجرد أولوية، وإنما يشكل مسؤولية جماعية تقع على عاتق البلدان والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية كافة.

وأكد تطلعه للتعاون والعمل المشترك بين دول العالم ومختلف الجهات الدولية والمجتمع المدنى من أجل مواجهة التحديات التى يواجهها كوكب الأرض، مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة التحديات مع تفشى كوفيد 19، بالإضافة إلى الصراعات العالمية ما أثر على استقرار العالم وأمن الطاقة وقدرة ملايين السكان فى مختلف الدول، سواء النامى او المتقدم من الوصول إلى مصادر الطاقة بسبب مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار.

وأكد على أن التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة يسهل الوصول إلى الطاقة، مطالبا بضرورة التوجه نحو استخراج الطاقة من المصادر النظيفة.

وقال فرانسيشكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "يأرينا"، أن الوكالة حققت تحت رئاسة السلفاد والعديد من الإنجازات فى سبيل تحقيق التحول الطاقى فى العالم نحو استخدام الطاقة المتجددة، نتطلع تحقيق تقدما كبيرا فى عمل الوكالة تحت رئاسة الهند للجمعية العامة.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة ومساعدة كوكب الأرض على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وخلق ملايين فرص العمل الخضراء وضمان أمن الطاقة.