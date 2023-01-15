وقال باندي - في خطاب ألقاه خلال المناسبة السنوية لعيد القوات المسلحة بمدينة /بنجالور/ في ولاية /ولاية كارناتاكا/ جنوبي البلاد أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الأحد/ - إن الوضع في المناطق الحدودية الشمالية طبيعي، مؤكدا أنه تم اتخاذ خطوات ضرورية للحفاظ على السلام.


وأضاف باندي أن الجيش واجه بحزم تحديات تتعلق بالأمن على مدار العام الماضي وعمل على ضمان أمن الحدود، لافتَا إلى أن "الجيش أيضًا عزز من استعداداته من أجل الحروب المستقبلية"، على حد تعبيره.