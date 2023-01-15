فحص 75 حيوانا و450 طائرا خلال قافلة بيطرية بسمنود في الغربية

الغربية محمد طارق

واصلت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجيه لتشمل جميع قرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية بقرية أبو صير بنا مركز سمنود، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطرى وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلى للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع استخدام أجهزة السونار إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالى ما تم فحصه من الحيوانات 75 حيوانا و 450 طائرا، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية لتشمل القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من اختيار وتخصيص قطعة أرض بقرية كفر الجنيدى التابعة لمركز ومدينة زفتى لإنشاء مجزر نصف إلى ضمن مشروعات حياة كريمة بالمركز، بالتنسيق مع رئيس المدينة وبتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأضاف مدير المديرية أن أعمال التطوير جارية داخل المركز، وكذلك حملات الفحص وتحصين الحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة تطوير مجزر سنباط، والذى يخدم قرى بحرى المركز، وسيتم العمل على تطويرة ورفع كفاءته خلال الفترة.