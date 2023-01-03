تحصين 248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية 

وأكد الدكتور طارق رحمي على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد الحماية من المرضين وسيلة مهمة لحماية الثروة الحيوانية وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتي تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية، مؤكداً على استمرار الحملات بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات.

وأوضح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 248489، بواقع 120265 رأساً من الأبقار، و92944 رأساً من الجاموس، و32790 رأساً من الأغنام، إضافة إلى 2490 رأساً من الماعز.