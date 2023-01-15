اليوم السابع
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غدًا.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الأحد، 15 يناير 2023 01:11 م
غدًا.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات التيار الكهربائي
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك غدا الاثنين، لمدة 5 ساعات.

 

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة كنيسة الأنبا شنودة، وميدان ويمبى، خلف الكنيسة بالدهار، وذلك غدا الاثنين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية المتبعة الكهربائية.

 

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 


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