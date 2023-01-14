اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 11:55 م
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فصل التيار الكهربائى عن قرى 6 مراكز بكفر الشيخ

السبت، 14 يناير 2023 11:47 م
فصل التيار الكهربائى عن قرى 6 مراكز بكفر الشيخ التيار الكهربائي- ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى في 6 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ولمدة 7 ساعات، ضمن خطة الإحلال والتجديد في شبكات الكهرباء، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة.

وأوضحت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية، والشاعر وتوابعها»، في مركز مطوبس.

 

ويجرى فصل الكهرباء عن قرية «العباسية»، بمركز الرياض، وقري «14، و15، و16، و17، و69 المنصور»، بمركز الحامول، وقرية «الكراكات وتوابعها»، بمركز بيلا، وقرى «صندلا وتوابعها، والمنشة الشرقية، والمنشة الغربية ومحطة مياه الشرب»، في مركز كفر الشيخ، وقرى «لاصفير، والبحيري»، بمركز سيدي سالم.

 

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

 

 


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