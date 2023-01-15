ضخ 40 طن أرز بالسعر الرسمي في أسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

واصلت مديرية التموين بدمياط جهودها بتوفير سلعة الأرز بالسعر الرسمى بضخ كمية 40 طنا بالأسواق والمحلات العامة دمياط وفارسكور وكفر سعد والزرقا.

وفي مجال جهود الرقابة التموينية لمحاربة الاحتكار وحجب السلع وحماية المستهلك حيث تم ضبط عدد 324 محضر خلال الأيام الأخيرة لمخالفة القوانين والقرارات التموينية وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وإدارة مخبز طباقى بدون ترخيص وارتكاب مخالفة التلاعب بوزن أسطوانات الغاز.

وتم تحرير عدد 606 محاضر عدم توريد الأرز ضد الممتنعين عن التوريد إلى الشون والمضارب المعتمدة .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة على الأسواق، حيث أسفرت الحملة المنفذة مؤخرًا بنطاق مدينة دمياط الجديدة وبعض المناطق بدمياط وكفر البطيخ عن ضبط لحوم مفرومة ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأهابت المديرية بالمزارعين سرعة استيفاء معدل التوريد (قبل انتهاء موسم التوريد) اليوم الأحد الموافق 15/1/2023 لتجنب التعرض للمحاكمة الجنائية لمخالفة قانون حماية المستهلك.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة تموين رأس البر وعدد من تجار مدينة رأس البر لإقامة معرض اهلا رمضان بمنطقة السوق العمومى، يتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم والفواكه والخضروات والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية، لضمان توافر جميع احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، يأتي المعرض بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو احتكار السلع.