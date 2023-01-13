ضبط أسمدة وأرز ومواد غذائية داخل مخزن لبيعها بأكثر من السعر الرسمى بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملة للرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية اليوم بمركز ومدينة طنطا تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الادارية تحت إشراف عادل الكفافى مدير عام الإدارة العام للتجارة الداخلية وعضوية محمد السنوسي ووحيد ميشيل وجورج غطاس واسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل اسمدة لحيازته عدد 60 شيكارة سماد زراعي زنة الشيكارة 50 كجم باجمالي 3000 كجم سماد زراعي متحجر ومشتبة في صلاحيته.

ضبط محل لبيع المواد الغذائية لحيازتة عدد 264 علبة جبنة لمخالفة اشتراطات التخزين مما يؤثر علي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته عدد 200 كرتونة بطاطس شيبسي وعدد 30 كرتونة بسكوت شيكولاتة لتلاعب في تاريخ الإنتاج مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات ، وبتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاحتكار بغرض زيادة اسعار السلع الغذائية وخاصة الأرز الأبيض وبناء على المعلومات الواردة بادارة تموين كفر الزيات بقيام احد تجار المواد الغذائية بقرية الدلجمون بتخزين كميات كبيرة من الأرز الأبيض بغرض الاحتكار وإخفاءة عن أعين الأجهزة الرقابية داخل مخزن لبيع الأسمنت وبيعة بازيد من السعر الرسمي وعلية تم تشكيل حملة تموينية من ادارة تموين كفر الزيات حيث تم التوجة الي مكان البلاغ حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من شكائر الأرز الأبيض مخباءة داخل مخزن لبيع الأسمنت حيث تم ضبط 22 شيكارة زنة الشيكارة 25 كيلو باجمالي وزن 550 كيلو أرز ابيض وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق