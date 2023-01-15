ضبط مصنع لبان بدون ترخيص فى منطقة منشأة ناصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط مصنع لتصنيع العلكة "اللبان" بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام كلاً من (عامل - صاحب مصنع) بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بدائرة القسم "ملك أحدهما" واستغلاله فى تصنيع العلكة " اللبان" باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على (43ألف كيس لبان - 2عجينة كاكاو خام - 2 جركن بلاستيك بداخلهما مكسبات طعم وزنت 20 لتر بكل جركن - شيكارة كربونات وزنت 20 كيلو جرام - كيس صبغة لون وزنت 15 كيلو جرام) جميعها تستخدم فى تصنيع اللبان ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .