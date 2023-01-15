ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته منظار سلاح نارى و1050 طلقة رش.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، برئاسة الدكتور ماجد موسي راكب مصري بحوزته منظار يتم تركيبه علي سلاح ناري وقطعتين معدنيتين لتثبيه و5 علب طلق رش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، أستوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود شحاته و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

كلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 أماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط منظار يستخدم ويتم تركيبه علي سلاح ناري، وقطعتين معدنيتين لتثبيته علي السلاح و5 علب طلقات رش بإجمالي 1050 طلقة.

وأفادت إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، كما يلزم لطلقات الرش تصريح من الامن العام.

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2023، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحال الراكب للنيابة المختصة.