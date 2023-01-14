جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبة أجنبية، بحوزتها 15 عبوة مخدرات، وراكب مصري بحوزته 5 عبوات مخدرة أيضا.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوهانسبرج، في صالة الترانزيت، استوقف مصطفي صادق مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بالصالة، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج إلى صالة السفر الداخلي متجهة إلى الغردقة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مأمور اللجنة الجمركية بتفتيش حقائب الراكبة التي بحوزتها مما اسفر عن ضبط "تانكات" تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر.

وبعرض الامر علي الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة قام بتكليف كل من عماد صلاح مأمور الجمرك بمخاطبة شركة الطيران لإحضار باقي حقائب الراكبة المتجهة الي الغردقة وذلك في وجود وبمعاونة بكري عزب رئيس القسم بادارة امن الجمرك، كما قامت فاطمة محمد عبده مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف.

بلغ عدد المضبوطات ١٥ عبوة متنوعة عبارة عن، ١٣ عبوة بلاستيكية بكل عبوة "تانكات" تحتوي علي زيت الماريجوانا المخدر، و ٢ جهاز يستخدما في تسخين ال "تانكات".

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع الادارة العامة للبحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٥ عبوات بهم مخدرات عبارة عن

٢ زجاجة بهم سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات

و ٣ شريط بهم ٣٠ قرص لنفس العقار المخدر تركيزات مختلفة.

تم ضبط الراكب بواسطة كل من اشرف عدلي مأمور الجمرك و محمد السعيد ابو الليل مدير الحركة المشرف على الصالة.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، وامر أحمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.