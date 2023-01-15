اليوم السابع
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ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية وأموال بالقاهرة

الأحد، 15 يناير 2023 01:00 م
ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية وأموال بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من شخص، بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى- كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنه، واتهامه لإحدى السيدات "تعمل لديه بالمنزل" مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بإرتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأقرت بأنه نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل سكنه وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته وسرقة المبلغ المالى والمشغولات الذهبية، وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

المشغولات الذهبية

أخبار الحوادث

سرقة منزل

جريمة السرقة



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