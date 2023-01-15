اليوم السابع
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صحيفة: زيادة عدد الوفيات فى بريطانيا بسبب أزمات هيئة الخدمات الوطنية الصحية

الأحد، 15 يناير 2023 02:32 م
صحيفة: زيادة عدد الوفيات فى بريطانيا بسبب أزمات هيئة الخدمات الوطنية الصحية ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "إيفنينج ستار" البريطانية إن أزمات رعاية الطوارئ فى هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية دفعت أعداد الوفيات المسجلة في المملكة المتحدة في الأسبوع الأخير من عام 2022 إلى زيادة قدرها 20 في المائة عن المتوسط وسط زيادة في حالات الإنفلونزا.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، كانت الوفيات أعلى بنسبة 37 في المائة من المتوسط في المنازل ، مقارنة بـ 20 في المائة في دور الرعاية و 15 في المائة في المستشفيات.

ومن بين 684 حالة وفاة زائدة عن المعدل في المنازل الخاصة في الأسبوع الأخير من عام 2022 ، كان 26 منها فقط (4 في المائة) سببه فيروس كورونا.

يشار إلى أن الوفيات الزائدة، هي عدد الوفيات التي تزيد عن متوسط الخمس سنوات للفترة المحددة.

لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إن الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي "زادت في الأسابيع الأخيرة" وشكلت 22 في المائة من جميع الوفيات المسجلة في إنجلترا وويلز في الأسبوع حتى 30 ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تسجيل ما مجموعه 650 ألف حالة وفاة في عام 2022 ، وهي واحدة من أكبر أعداد الوفيات الزائدة خارج فترة الوباء منذ 50 عامًا.

وقد أرجح بعض كبار الأطباء الزيادة في الوفيات الزائدة إلى الأزمة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، محذرين من أن التأخير في الرعاية الطارئة يؤدي إلى وفيات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زعمت الكلية الملكية لطب الطوارئ (RCEM) أن الأزمة في رعاية الطوارئ يمكن أن تسبب ما بين 300-500 حالة وفاة في الأسبوع. وقالت هيئة الخدمات الوطنية الصحة فى إنجلترا إنها لا تعترف بهذا الرقم.

 

 

 

 


هيئة الخدمات الوطنية الصحية

بريطانيا

الرعاية الصحية فى بريطانيا

المملكة المتحدة

NHS

ريشى سوناك

رئيس الوزراء البربطانى



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