شئون الحرمين ترفع مستوى السلامة لمواجهة سقوط الأمطار

كتبت ـ إيمان حنا

رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، جهودها خلال فترة سقوط الأمطار على المسجد الحرام، وفق بيان لسفارة السعودية.

فى هذا السياق، جندت الوكالة أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000عامل وعاملة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، أنه تتم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار وقامت الرئاسة بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي سقطت على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة 500 آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

وأكد أن الوكالة تكثف استعداداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأفاد بالعمش، أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.