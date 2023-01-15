"سعيد الحظ جدا"..فائز واحد بجائزة يانصيب أمريكية بقيمة 1.35 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

فى مكان ما بولاية ماين الأمريكية، هناك سعيد حظ فائز بواحدة من أكبر جوائز اليانصيب على الإطلاق والتى تصل قيمتها إلى 1.35 مليار دولار، أو 724.6 مليون دولار نقدا، والتى تعد ثانى أكبر جائز فى تاريخ جوائز ميجا ميلونز الشهيرة.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الأرقام الفائزة والتى تم الإعلان عنها مساء الجمعة هى 30,43,45,46,61 وجولد ميجا بول 14.

وكان آخر فوز بالجائزة الكبرى فى 14 أكتوبر الماضى، عندما تقاسمت تذكرتين فائزتين جائزة قيمتها 502 مليون دولار فى ولايتى كاليفورنيا وكندا.

وانتهى سباق الجائزة الكبرى الذى شهد 26 عملية سحب بضجة كبيرة، حيث كان هناك الكثير من التذاكر فائزة عن جميع فئات الجوائز التسع فى السحب الذى تم فى 13 يناير وحدة، ومنها تذكرة الجائزة الكبرى. وفازت 14 تذكرة مطابقة بجائزة الدرجة الثانية بقيمة مليون دولار. وتصل احتمالية الفوز بجائزة ميجا ميليونز إلى 1/303 مليون، وهو احتمال ضئيل للغاية.

وكانت أكبر جائزة يانصيب وطنية تم الفوز بها فى الولايات المتحدة، والمسجلة لدى موسوعة جينس للأرقام القياسية عندما فازت ثلاث تذاكر بمبلغ 1.586 مليار دولار فى يناير 2016.

وقال بات مكدونالد مدير اليانصيب فى ولاية أوهايو، وهو المدير الرئيسى لميجا مليونز كونسورتيوم، في بيان: "تهانينا ليانصيب ولاية ماين، التي فازت توا وللمرة الأولى على الإطلاق بجائزة ميجا مليونز الكبرى.. إنها رابع جائزة تقدر قيمتها بالمليار دولار في تاريخ ميجا مليونز".

ولم يحدد البيان مدينة أو هوية حامل التذكرة الفائزة، التى كلفته دولارين لشرائها وطابقت الأرقام الستة الفائزة كلها. وسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على دفعة واحدة قيمتها 724.6 مليون دولار أو استلام دفعات سنوية مقسمة على مدى 30 عاما.