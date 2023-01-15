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روسيا: مقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين من جراء انفجار مستودع ذخيرة فى بيلجورود

الأحد، 15 يناير 2023 04:37 م
روسيا: مقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين من جراء انفجار مستودع ذخيرة فى بيلجورود الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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أعلنت القوات الروسية اليوم مقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين من جراء انفجار مستودع ذخيرة فى بيلجورود، بحسب سكاى نيوز.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي، وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.
 
وفي حديث لتلفزيون "روسيا 1" الرسمي، قال بوتين: "الديناميكية إيجابية. كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة"، مضيفا: "آمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".
 
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن "الوضع في الاقتصاد مستقر. أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا مما توقعناه نحن".
 
وتابع: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".
 
وأشاد الجيش الروسي، الجمعة، بـ"شجاعة" مقاتلي مجموعة فاغنر المسلحة في الاشتباكات في سوليدار بشرق أوكرانيا، في اعتراف نادر الحدوث بهذه المجموعة المقاتلة الخاصة.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن عمليات السيطرة على سوليدار، التي أكدتها موسكو ونفتها كييف، نفذتها "مجموعة مختلطة من القوات" لكن "الهجوم المباشر في المناطق السكنية في سوليدار كلل بالنجاح بفضل التحركات الشجاعة ونكران الذات الذي أظهره المتطوعون في الوحدات الهجومية من فاغنر".

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