رئيس جامعة سوهاج يجتمع باللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علام محمد عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شريف منسق البرنامج بالكلية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالبرنامج، والتي تصب جميعها في مصلحة الطالب تحفيزًا له لبذل مزيد من الإستذكار وتحصيل العلوم المختلفة، وذلك تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالطلاب الأوائل في كل مستوى دراسي، وبما يحقق ذلك إنسياب سير العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وأضاف الدكتور علام محمد انه تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، ومنها تشكيل واعتماد لجان الكنترول والرصد والتصحيح، إلى جانب أعمال الامتحانات التحريرية الشفوية والرصد.

كان قسم جراحة الأطفال بكلية الطب البشرى قد نظم فعاليات القافلة الطبية الجراحية بمستشفى سوهاج الجامعى، والتى استهدفت إجراء عمليات ‏جراحات الأطفال المتقدمة ومناظرة العديد من الحالات الجراحية المعقدة الخاصة بالأطفال والعيوب الخلقية، وذلك على مدار 3 أيام، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأوضح عبد الخالق أن القافلة نجحت فى إجراء 64 عملية جراحية دقيقة ومعقدة، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى القضاء على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن قسم جراحة الاطفال يعد القسم الوحيد على مستوى صعيد مصر، والرابع على مستوى الجمهورية، والذى يقدم خدماته الطبية والعلاجية لخدمة المرضى المترددين عليه من جميع محافظات صعيد مصر.

وأضاف الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم أيضاً خلال فعاليات القافلة مناظرة ١٥ حالة جراحية معقدة خاصة بجراحات الأطفال، حيث تمت مناقشة تلك الحالات واتخاذ القرار الجراحى الخاص بكل منها.