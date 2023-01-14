جامعة سوهاج تشارك فى تحكيم مشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة "آيسف"

سوهاج محمود مقبول

شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف"، لتحكيم المشاريع والبحوث المقدمة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، من المدارس الحكومية والخاصة و التكنولوجية والمتفوقين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تفعيلاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط باعتبارها منارة للعلم والثقافة، وذلك بحضور كلاً من الدكتور رأفت الخطيب الأستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة الموهوبين ورئيس لجنة التحكيم، الدكتور طارق زكي مدير المركز، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات من كليات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص علي المشاركة في تلك الفعاليات التي من شأنها تهتم بالإعداد الجيد لأبنائنا الطلاب وتشجيعهم علي البحث و الابتكار، إلى جانب المساهمة في نشر أسس وقواعد البحث العلمي لما قبل المرحلة الجامعية.

وأوضح عبد الخالق ان الهدف من المشاركة هي توعية الطلاب العاديين بفئات ذوي الإعاقات المختلفة، ووضعهم في بؤرة تفكيرهم العلمي والتكنولوجي، لمساعدتهم علي المستوى الأكاديمي والمجتمعي والأنشطة المختلفة أسوة بزملائهم، إلى جانب الوعي بقضايا وموضوعات ذات أهمية مجتمعية للتفكير العلمي في حل المشكلات المعاصرة.

وأشار الدكتور طارق زكي، الي أن المشاريع المؤهلة سوف تمثل مصر في المعرض النهائي على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو من كل عام، حيث أنه بلغ عدد المشاريع المقدمة ٨٠ مشروعا، شملت البحوث المقدمة من الطلاب، وعرض أفكار خاصة بالتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة، ومن هذه المشروعات، مشروع نظارة الأمل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية علي الحركة والتنقل، مشروع تابلت المكفوفين، و مشروع تحويل لغة الإشارة إلى إشارات إلكترونية، مضيفاً أن تلك المشاريع مقدمة من الطلاب والطالبات العاديين لدعم ومساندة زملاءهم من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأضاف الدكتور طارق زكي أن طالب من ذوي الإعاقة السمعية تقدم بمشروع أطلق عليه "قطار الأمل"، وذلك لخفض نسبة حوادث القطارات، إلى جانب مشروع عن التعامل مع مرض الزهايمر والعنف الإلكتروني والصور الذهنية نحو الوظائف وعلاقتها بالنوع (ذكور وإناث )، موضحاً أن الجامعة شاركت بوفد من أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور رأفت الخطيب من كليات الطب، العلوم، الآداب، الهندسة والزراعة.