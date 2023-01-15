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رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق مسابقة لأفضل معمل بحثي ووحدة ذات طابع خاص

الأحد، 15 يناير 2023 01:03 م
رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق مسابقة لأفضل معمل بحثي ووحدة ذات طابع خاص جانب من الاجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفي الديب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة. وتم مناقشة العديد من الموضوعات منها، الموافقة على إطلاق مسابقة لأفضل معمل بحثي وأفضل وحدة ذات طابع خاص في القطاعات المختلفة بالجامعة.

وتمت الموافقة على طرح إعلان لتمويل المشروعات البحثية التنافسية بالشراكة مع المؤسسات والجهات الصناعية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة من جهة وتمويل تلك الأبحاث من جهة أخري. والموافقة على الاشتراك في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 بالعاصمة الادارية خلال الفترة من 13-14 فبراير القادم. كما تم عرض الخطوات التنفيذية لتفعيل وإطلاق مبادرة " نحو التصنيع الأخضر".

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 

 
 

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