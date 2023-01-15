اليوم السابع
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رئيس تنشيط السياحة يلتقى أعضاء لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال

الأحد، 15 يناير 2023 02:19 م
رئيس تنشيط السياحة يلتقى أعضاء لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال لقاء أعضاء لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين
كتب محمد أسعد

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شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في اللقاء الذي نظمه أعضاء لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين وذلك بمقر الجمعية بالجيزة، وذلك بحضور المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال المستثمرين في مجال السياحة.
 
وخلال اللقاء استعرض عمرو القاضي دور الهيئة والهدف من إنشائها والهيكل التنظيمي لها والأنشطة التي تقوم بها علي المستوي الدولي والداخلي.
 
كما تحدث عن استراتيجية الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصرى وإبراز ما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، وذلك بالأسواق السياحية التقليدية مع فتح أسواق سياحية جديدة بهدف دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري بما يتماشى مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التى أعدها تحالف كندي بريطاني متخصص عام 2021.
 
وتناول اللقاء مناقشات بين أعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فيما يخص التحديات التي تواجه صناعة السياحة ومستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصرى من مختلف الأسواق السياحية.
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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