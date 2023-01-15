رئيس الوزراء يفتتح معرض " أهلا رمضان" بالجيزة

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بعد قليل ، معرض " أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وذلك في إطار حرص وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
رئيس الوزراء يفتتح معرض " أهلا رمضان" بالجيزةالأحد، 15 يناير 2023 06:13 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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