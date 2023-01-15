اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يفتتح معرض " أهلا رمضان" بالجيزة

الأحد، 15 يناير 2023 06:13 م
رئيس الوزراء يفتتح معرض " أهلا رمضان" بالجيزة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بعد قليل ، معرض " أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وذلك في إطار حرص  وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء  فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
 
 

اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة