رئيس الوزراء يفتتح معرض " أهلا رمضان" بالجيزة

كتبت هند مختار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بعد قليل ، معرض " أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وذلك في إطار حرص وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.