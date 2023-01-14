وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس مع انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، مدرستي خالد بن الوليد الثانوية بإدارة الأقصر، والشهيد سيد زكريا الثانوية بإدارة البياضية، للاطمئنان على سير عملية الإمتحانات بها مع إنطلاق إمتحانات الصف الأول الثانوى، وذلك ضمن جولاته للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وشدد الدكتور صبرى خالد خلال زيارته للمدارس، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة.

كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

وكان قد افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات معرض أفضل تقويم للعام 2023، والذي ينظمه توجيه الاقتصاد المنزلي برئاسة أماني إدوارد بمدرسة أبو بكر التجريبية للغات، حيث أبدى سروره بروعة المنتجات المعروضة، حيث إن هذا المعرض جاء بالتزامن مع الأمر الذي يشغل الجميع وهو قضية التغيرات المناخية، فالاقتصاد المنزلي أحد أهم ركائزه هو إعادة تدوير المخلفات، وهو ما يحتاجه الجميع للحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

كما حث الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسرة الاقتصاد المنزلي على المُضيِّ قُدُمَاً في هذا الدرب، والاستمرار في تدريب الطلبة والطالبات على هذه الأعمال التي ستنفع الطلاب في حياتهم العملية بعد الدراسة، حيث حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.



انطلاق إمتحانات الصف الأول الثانوي بنصف العام بالأقصر



انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بنصف العام



جانب من تفقد مدارس مدينة الأقصر



وكيل التعليم يطمأن الطلاب خلال الامتحانات



وكيل تعليم الأقصر خلال جولاته بالمدارس