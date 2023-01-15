دراسة: تأثيرات كورونا طويلة المدى يتم علاجها في غضون عام بعد الإصابة الخفيفة

كتبت فاطمة ياسر

نجد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بصعوبات في التنفس ، وهو التأثير الأكثر شيوعًا الذي يظهر بعد الإصابة الخفيفة مقارنة بالأشخاص غير الملقحين .

وتشير النتائج الخاصة بالدراسة إلى أنه على الرغم من الخوف من ظاهرة كورونا الطويلة ومناقشتها منذ بداية الوباء ، فإن الغالبية العظمى من مرضى الأمراض الخفيفة لا يعانون من أمراض خطيرة أو مزمنة طويلة الأجل ، كما يقول الباحثون.

يتم تعريف كورونا الطويل على أنه استمرار الأعراض أو ظهور أعراض جديدة بعد أكثر من أربعة أسابيع من الإصابة الأولية، أفاد ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة (2.4 ٪ من السكان) بأعراض طويلة من كورونا ، خاصة التعب وضيق التنفس وفقدان الرائحة وفقدان التذوق وصعوبة التركيز.

لكن الآثار السريرية لفيروس كورونا المستجد بعد عام واحد من الإصابة الخفيفة وارتباطها بالعمر والجنس ومتغيرات كورونا وحالة التطعيم لا تزال غير واضحة.

ولمعالجة ذلك ، قارن الباحثون صحة الأفراد غير المصابين بأولئك الذين تعافوا من كورونا الخفيف لمدة عام بعد الإصابة.

وقارن الباحثون حالات الأشخاص غير الملقحين ، مع أو بدون عدوى كورونا ، والتحكم في العمر والجنس ومتغيرات كورونا ، خلال الفترات المبكرة (30-180 يومًا) والمتأخرة (180-360 يومًا) بعد الإصابة.

كما تمت مقارنة الظروف بين الأشخاص الملقحين مقابل غير الملقحين بفيروس خلال نفس الفترات الزمنية.

ولضمان تقييم المرض الخفيف فقط ، استبعدوا المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى مع مرض أكثر خطورة، و كما تم أخذ العوامل المؤثرة الأخرى ، مثل تناول الكحول ، وحالة التدخين ، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي ، ومجموعة من الحالات المزمنة الموجودة مسبقًا في الاعتبار.

وارتبطت عدوى كورونا بشكل كبير بمخاطر متزايدة للعديد من الحالات بما في ذلك فقدان حاسة الشم والتذوق والتركيز وضعف الذاكرة وصعوبة التنفس والضعف وخفقان القلب والتهاب اللوزتين العقدية والدوخة في كل من الفترات المبكرة والمتأخرة ، بينما تساقط الشعر وألم الصدر والسعال وآلام العضلات واضطرابات الجهاز التنفسي تزول في أواخر الدورة.