الإدارة الامريكية تدرس حظر "بوتاجازات الغاز".. "بلومبرج" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تدرس الإدارة الأمريكية فرض حظر على "بوتاجازات الغاز" على مستوى البلاد مستشهدة بالمواد الضارة التي تطلقها الأجهزة بعد أن أظهرت دراسات أن الانبعاثات الصادرة عنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية وتنفسية، وفقا لوكالة بلومبرج.

قال ريتشارد ترومكا جونيور، مفوض أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية CPSC : "هذا خطر خفي أي خيار على الطاولة. يمكن حظر المنتجات التي لا يمكن جعلها آمنة".

وجدت تقارير مجموعات من بينها الجمعية الكيميائية الأمريكية ومعهد تكامل السياسات التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك أن مواقد الغاز - التي تُستخدم في حوالي 40% من المنازل الأمريكية بينما يستخدم الباقي أشكالًا مختلفة من المواقد الكهربائية - تنبعث منها ملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين.

كما ربطت الدراسات بين مواقد الغاز وأمراض الجهاز التنفسي ومشاكل القلب والأوعية الدموية والسرطان وحالات صحية أخرى، ويمكن أن تُعزى أكثر من 12% من حالات الإصابة بالربو في مرحلة الطفولة إلى مواقد الغاز ، وفقًا لتقرير نشر الشهر الماضي من قبل المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة.

وقالت الوكالة ان السناتور الديمقراطي كوري بوكر من نيوجيرسي والنائب دون باير من فرجينيا بعثا برسالة إلى الوكالة في ديسمبر يحثونها على اتخاذ إجراءات ضد الأجهزة ، قائلين إنها تشكل "عبئًا تراكميًا" على أسر الأقليات وذوي الدخل المنخفض.

على الجانب الاخر، تؤكد الرابطة التي تمثل صانعي مواقد الغاز أن الطهي على أي نوع من المواقد ينتج عنه انبعاثات ضارة، وقالت جيل نوتيني ، نائبة رئيس رابطة مصنعي الأجهزة المنزلية: "التهوية هي حقًا المكان الذي يجب أن تكون عليه هذه المناقشة ، بدلاً من حظر نوع معين من التكنولوجيا".

وأضافت: "إن حظر نوع واحد من أجهزة الطهي لن يعالج المخاوف بشأن جودة الهواء الداخلي بشكل عام قد نحتاج إلى بعض التغيير في السلوك ، وقد نحتاج إلى [الأشخاص] لتشغيل شفاطاتهم عند الطهي."