حياة كريمة بأسوان.. تحسين جودة الحياة بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية فارس

أسوان- صلاح المسن

تعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقرى ونجوع محافظة أسوان.

ففى قرى محافظة أسوان يجرى العمل على إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحى ومشروعات خدمية فى شتى المجالات.

وتتواصل معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام.

ومن القرى المدرجة قرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع إجمالى 17 ألف نسمة، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية منها، إحلال وتجديد مكتب بريد فارس، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الحلفايا الابتدائية، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية حيث يجرى انجاز مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 6 كيلو متر، وذلك بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذى يأتى ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان.

ويضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن بينما مجمع الخدمات الزراعية يأتى ضمن 31 مجمع، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة.

كما يجرى العمل بنقطة الإسعاف ومشروع تطوير مركز الشباب بنسب 95 % لكل مشروع، ومن المشروعات الجارية بقرية فارس بكوم امبو مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى المساعدة بنسبة 90%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء، ومشروع إنشاء العمارات السكنية (سكن كريم) بنسبة بنسبة 80% لكل منهما، ومشروع رفع كفاءة وحدة المطافئ بنسبة 70%، وأيضاً مشروع تطوير مدرسة الصباحية الابتدائية بنسبة تنفيذ بلغت 65%.وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرية فارس وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء.

يأتي ذلك علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب. ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة. جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 ملايين جنيه.

حيث تم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه، فيما جار العمل بـ 619 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2 مليار جنيه، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية تتطلب التدخل السريع لحل أى مشكلة وإزالة المعوقات الفنية أو الروتينية لتحقيق أعلى معدل إنجاز، محذراً بأنه سيتم سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية مهما كان اسمها، لأن توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء واضحة بضرورة دوران عجلة العمل بأقصى سرعة ممكنة لتشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، والتى ستتحول إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمعا خدميا وزراعيا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم.



جانب من المشروعات



حياة كريمة بأسوان



حياة كريمة



خطوات واسعة لمشروعات حياة كريمة بقري أسوان



سلسلة الإنجازات تتوالي



مشروعات المبادرة الرئاسية



مشروعات بربوع قري ونجوع محافظة أسوان