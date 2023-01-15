حملات توعوية بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بدء انطلاق حملات توعوية بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكثيف رسائل التوعية بضرورة إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال والمترددين عليها.

وأشار إلي قيام فريق الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية، بتوعية عدد من العاملين بإدارات السلامة والصحة المهنية وعمال شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي والعاملين بإدارات الكلور، وعمال شبكات الصرف الصحي بمواقع العمل الجاري تنفيذها ضمن المشروعات الممولة بقرض من البنك الدولى، بضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في ضوء خطة زمنية تستهدف تغطية كافة الأفرع التابعة للشركة.

وأوضح نجيب، أن الهدف من تلك الحملات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر أثناء تنفيذ المشروعات الجارية بالشركة وأهمية تطبيق الاشتراطات اللازمة للحد من المخاطر في بيئة العمل وشرح الاجراءات الواجب اتباعها لسلامة العاملين.

ولفت إلى توزيع مطبوعات خاصة بالسلامة المجتمعية في نطاق تنفيذ مشروع الصرف الصحي المستدام بمركز تلا لخدمة المناطق الريفية.