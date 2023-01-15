حماية المستهلك يطالب المواطنين بعدم الانصياع لعروض شركات المحمول

مدحت وهبة

يهيب جهاز حماية المستهلك، بكافة بالمواطنين عدم الانصياع لأى عروض من شركات المحمول إلا بعد الرجوع للشركة من خلال الأرقام الرسمية المعلنة والتأكد من صدق وجدية العرض.

وقام الجهاز برصد العديد من محاولات النصب والاحتيال علي المواطنين مستغلين أسماء شركات المحمول وبيانات التليفون المحمول الخاص بالمستهلك وإيهامه بطرق متقنة بالحصول علي امتيازات أو مبالغ نقدية أو منح اجتماعية وغيرها من الإغراءات مقابل قيامه ببعض الاجراءات والتي تتسبب في وقوعه فريسه للمحتال ، وعليه نهيب توخي أقصي درجات الحذر لحين انتهاء الجهات المعنيه بالتحقيق والتحري عن هذه التشكيلات الإجرامية.

وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن قبل أزمة كورونا وأوكرانيا كان معدلات التضخم 9%، ووضعنا مصر فى أفضل من الخارج، مضيفا أن معدلات التضخم عالميا كانت على مدى 40 عاما الماضية كانت بنسبة 1% ولكن فى عام 2022 ارتفعت إلى 8% أى ما يعادل 800%.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، "مصر أحسن الأوضاع الاقتصادية، بسبب أن الدولة تشعر به وتضع له حماية ومنها دعم نقدى ومبادرات ومنها حياة كريمة، "، لافتا إلى أن القيادة السياسية فى مصر اتخذت إجراءات من أجل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتابع، "نسبة الشكاوى زادت بنسبة 170%، وتلقينا عدد شكاوى على الهاتف المحول 278 ألف شكوى وهناك حل مباشرة لجميع الشكاوى، نسبة حل الشكاوى وصل إلى 91%، وكان متوسط حل الشكوى 39 يوما ولكن في الوقت الحالى أقصى مدة 9 أيام، وهناك شكاوى يتم حلها فى لحظتها".

وأوضح،"عدد الحملات السنة الماضية 2021 كانت ألفين حملة، وتم المرور على 20 ألف منشأة،، ولكن فى عام 2022 أكثر من 9 آلاف حملة، والمرور على أكثر من 160 ألف منشأة".

يستمر جهاز حماية المستهلك فى شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك اتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.