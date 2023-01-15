جولة مسائية لمحافظ الغربية فى كفر الزيات لمتابعة الأسعار داخل الأسواق.. صور

الغربية - فريق المحافظات

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية لمركز ومدينة كفر الزيات رافقه خلالها عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك لمتابعة أسعار السلع داخل الأسواق، إلى جانب الالتزام بمواعيد غلق الورش ورفع الإشغالات والنظافة.

وخلال متابعته للأسواق وجه المحافظ بعمل حملات تفتيشية على عدد من منافذ البيع للتأكد من التزامها بوضع الأسعار على السلع وبيعها بالسعر الحقيقي دون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام ، ذلك بالإضافة إلى التوجيه بتكثيف تواجد منافذ بيع السلع التابع للقوات المسلحة بقرى كفر الزيات .

وفي سياق متصل وجه المحافظ، خلال الجولة بعمل مطبات شوكية من ميدان محمد نجيب إلى أوسكار وتحديدا أمام المدارس.